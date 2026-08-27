Житель региона лишился денежных средств при покупке строительных материалов через Интернет 31-летний мужчина обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже строительных материалов.
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Житель региона лишился денежных средств при покупке строительных материалов через Интернет 31-летний мужчина обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже строительных материалов.
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