Пошаговый рецепт приготовления домашнего кваса из бородинского хлеба с дрожжами. Домашний квас Legion-mediaРецепт: состав Бородинский хлеб 5ломтик Дрожжи 10г Сахар 120г Изюм 50г Статьи по теме: Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Ольги Смирновой: пельмени домашние, кулебяка с рыбой и цветная капуста в кляре Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный .