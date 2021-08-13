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Домашний квас

Домашний квас

Пошаговый рецепт приготовления домашнего кваса из бородинского хлеба с дрожжами. Домашний квас Legion-mediaРецепт: состав Бородинский хлеб 5ломтик Дрожжи 10г Сахар 120г Изюм 50г Статьи по теме: Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Ольги Смирновой: пельмени домашние, кулебяка с рыбой и цветная капуста в кляре Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный  .

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