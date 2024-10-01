НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Baldur’s Gate 3 получила новую заплатку и анимационную короткометражку про хаос м...

Baldur’s Gate 3 получила новую заплатку и анимационную короткометражку про хаос м...

Baldur’s Gate 3 получила новую заплатку и анимационную короткометражку про хаос модов, а седьмой патч добрался до консолей и MacРазработчики из Larian Studios сообщили о расширении платформенной географии масштабного седьмого патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3, а также о выпуске новой заплатки для проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх