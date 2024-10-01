Baldur’s Gate 3 получила новую заплатку и анимационную короткометражку про хаос м...

Baldur’s Gate 3 получила новую заплатку и анимационную короткометражку про хаос модов, а седьмой патч добрался до консолей и MacРазработчики из Larian Studios сообщили о расширении платформенной географии масштабного седьмого патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3, а также о выпуске новой заплатки для проекта.