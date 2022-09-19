Орелtimes

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Дожди снова затопили Орёл

Дожди снова затопили Орёл

Вечером воскресенья в Орле прошли обильные дожди, и, как это обычно бывает, город ушёл под воду. Горожане делятся видео и фотографиями потопа на орловских улицах и обсуждают уже привычную для многих проблему подтопления города во время дождей.

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