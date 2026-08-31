«Воюет за нас». Польский политик заявил о «единственной надежде», что Россия разгромит Украину

Януш Корвин-Микке, известный польский политик и экс-депутат Европарламента, вновь спровоцировал бурную дискуссию, заявив, что Россия в украинском конфликте объективно «воюет за Польшу».
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