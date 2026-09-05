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"It's A Nasty Little Song, Really Rather Evil": Here Are 19 Popular Songs That Are Way Darker Than You Think

"It's A Nasty Little Song, Really Rather Evil": Here Are 19 Popular Songs That Are Way Darker Than You Think

"'You're Beautiful' follows a man, high on drugs, who catches sight of a woman with someone else on the London Underground and spirals into a fleeting fantasy about her.

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