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Эксперт назвала число рабочих дней в России в 2027 году

Эксперт назвала число рабочих дней в России в 2027 году

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

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