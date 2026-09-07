Эксперт назвала число рабочих дней в России в 2027 году

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
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