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Журнал «Профиль»

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Международный турнир по конкуру пройдет на LIVE Арене в сентябре

Международный турнир по конкуру пройдет на LIVE Арене в сентябре

С 10 по 13 и с 17 по 20 сентября 2026 года в Московской области состоятся международный турнир по конкуру и театрализованное гала-шоу «Золотая грива».

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