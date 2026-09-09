Международный турнир по конкуру пройдет на LIVE Арене в сентябре

С 10 по 13 и с 17 по 20 сентября 2026 года в Московской области состоятся международный турнир по конкуру и театрализованное гала-шоу «Золотая грива».
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