В Петербурге в декабре выросли цены на вторичное жилье

В ближайшие два-три месяца стоимость «вторички» слегка увеличится В Петербурге цены на вторичное жилье в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 0,4 процента, до 223,7 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.