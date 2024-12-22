В Петербурге в декабре выросли цены на вторичное жилье

В ближайшие два-три месяца стоимость «вторички» слегка увеличится В Петербурге цены на вторичное жилье в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 0,4 процента, до 223,7 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
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