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Президент Сербии Вучич объяснил неожиданное решение встретиться с Кулебой и женой Зеленского

Президент Сербии Вучич объяснил неожиданное решение встретиться с Кулебой и женой Зеленского

Журналисты активно отреагировали на ситуацию, назвав главу государства «бесхребетным».Президент Сербии Александр Вучич опроверг обвинения журналистов в своей «бесхребетности» и объяснил, почему принимает в Белграде главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Елену Зеленскую.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Почему-то физия мне никогда не внушала доверия.....🙄
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15 час.
Лиза
Друг нашел друга? То есть ничего не смущает?
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15 час.
V K
Да пусть встречается с кем угодно - давно известно, что у России только два друга, это её Армия и Флот. А остальные - временные попутчики, пока есть что у России отровать на халяву...
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8 час.

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