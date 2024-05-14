Президент Сербии Вучич объяснил неожиданное решение встретиться с Кулебой и женой Зеленского

Журналисты активно отреагировали на ситуацию, назвав главу государства «бесхребетным».Президент Сербии Александр Вучич опроверг обвинения журналистов в своей «бесхребетности» и объяснил, почему принимает в Белграде главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Елену Зеленскую.
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