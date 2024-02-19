Бесправный и пьяный водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 19 февраля, ФедералПресс. В Нижнем Тагиле мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Ленд Ровер» устроил массовое ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок.
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