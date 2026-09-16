Нефтяной шок для Европы: Эр-Рияд приостанавливает отгрузки и отменяет сентябрьские поставки

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Тревожный сигнал пришел с Красного моря: Саудовская Аравия предупредила Европу о том, что приостанавливает отгрузку нефти в порту Янбу и отменяет поставки в конце сентября.
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