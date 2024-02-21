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Лавров: Запад использует уголовные методы для отъема суверенных активов России

Лавров: Запад использует уголовные методы для отъема суверенных активов России

Коллективный Запад ищет уголовные способы присвоения суверенных активов и частной собственности. Такое мнение в четверг, 22 февраля, выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров на собрании глав иностранных ведомств стран "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро.

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