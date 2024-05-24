40 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану» во второй раз в финале конференции

«Бостон» снова обыграл «Индиану» и повел в серии со счетом 2-0. В ночь на 24 мая в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Индиану Пэйсерз».