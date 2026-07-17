БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Евро-3» или ниже: новая химия на АЗС

«Евро-3» или ниже: новая химия на АЗС

На 18 лет назад Химико-технологический парадокс: несмотря на все заявления, на автозаправочных станциях не появится топливо стандарта «Евро-3».

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Комментарии
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Лайм Баюн
Автор пиздабол - Да НИЖЕ конечно чем Евро3!
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3 н.