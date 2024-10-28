Названы плюсы и минусы авто из Китая: надо знать перед покупкой

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ФедералПресс. Лидерами по продаже автомобилей в сентябре стали 4 китайских марки: Haval, Chery, Geely и Changan, составив серьёзную конкуренцию традиционным игрокам, включая LADA.
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