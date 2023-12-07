Косачев назвал убийство Кивы актом гостерроризма Украины

Геннадий Бережнов

Хоть как их назови им до потолка и они этим пользуются. Партизаны по заданию Москвы ликвидировали фашистов типа Коха. А сегодня мы стали такими белыми, что аж противно становится. И ещё будут убивать, их по России до 3 млн. расползлось, если мы не примем адекватных мер! Но говорить либералам время терять.