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После прививки от коронавируса — за руль: можно или нельзя?

После прививки от коронавируса — за руль: можно или нельзя?

Все не хотят вакцинироваться, но все равно идут и делают это. Вообще знаете, очень странно получается, на просторах интернета все кричат о том, что последствия после прививки страшные, женщины родить не смогу, а у мужчин резко снизится иммунитет.

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