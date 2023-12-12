Разрубая гордиев узел противоречий

Встречи В. Путина с лидерами суннитского и шиитского мира Дмитрий Минин В крайне напряженный для всего мирового сообщества момент палестино-израильского конфликта 6 декабря состоялся стремительный визит на Ближний Восток – в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) – президента России В.
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