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СССР-Россия

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Разрубая гордиев узел противоречий

Разрубая гордиев узел противоречий

Встречи В. Путина с лидерами суннитского и шиитского мира Дмитрий Минин    В крайне напряженный для всего мирового сообщества момент палестино-израильского конфликта 6 декабря состоялся стремительный визит на Ближний Восток – в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) – президента России В.

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