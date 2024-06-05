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Препарат от диабета почти довел пациента до тюрьмы

Препарат от диабета почти довел пациента до тюрьмы

Врачи одного из медицинских центров Филадельфии (США) рассказали о необычном случае из практики. Пациент клиники, находившийся под надзором служб за условно осужденными, несколько раз сдал ложноположительный тест на этанол в моче.

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