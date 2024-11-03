Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора — что нужно знать! Юлия ЧелкановаС недавних пор пенсионеры в нашей стране получили долгожданные льготы, касающиеся платы за капитальный ремонт и вывоз мусора.
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