Пенсионеры радуются: освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора — что нужно знать! Юлия ЧелкановаС недавних пор пенсионеры в нашей стране получили долгожданные льготы, касающиеся платы за капитальный ремонт и вывоз мусора.