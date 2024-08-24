Остановили старость: мужчина с женщиной перед выходом на пенсию выглядят как студенты

Когда речь заходит о спорте, мы обычно представляем себе молодых людей с безупречными телами. Но прямо сейчас одна из самых вдохновляющих пар в мире фитнеса — это супруги в возрасте 57 и 62 лет из Южной Кореи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии