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Остановили старость: мужчина с женщиной перед выходом на пенсию выглядят как студенты

Остановили старость: мужчина с женщиной перед выходом на пенсию выглядят как студенты

Когда речь заходит о спорте, мы обычно представляем себе молодых людей с безупречными телами. Но прямо сейчас одна из самых вдохновляющих пар в мире фитнеса — это супруги в возрасте 57 и 62 лет из Южной Кореи.

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Комментарии
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М
ММ
Жена, посмотрев снимки, сказала:&quot;Мужику 70, женщине 60&quot;. Типа:&quot;Взгляд выдаёт!&quot;
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10 час.
Вера Охотникова
Кто не курит и не пьёт, тот здоровенький умрёт
Ответить
9 час.

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