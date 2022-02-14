Вечерняя Москва

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«Лучший папа»: Навка показала, как Песков катает дочку на «ватрушке»

«Лучший папа»: Навка показала, как Песков катает дочку на «ватрушке»

Фигуристка Татьяна Навка любит проводить выходные активно и членов своей семьи призывает к этому же. В микроблоге олимпийская чемпионка опубликовала фото и видео, на которых запечатлела супруга Дмитрия Пескова во время прогулки с дочерью Надей.

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