«Лучший папа»: Навка показала, как Песков катает дочку на «ватрушке»

Фигуристка Татьяна Навка любит проводить выходные активно и членов своей семьи призывает к этому же. В микроблоге олимпийская чемпионка опубликовала фото и видео, на которых запечатлела супруга Дмитрия Пескова во время прогулки с дочерью Надей.