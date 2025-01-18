Очевидица заявила, что упавшие в Фонтанку на Range Rover люди были пьяны

Жительница Санкт-Петербурга Олеся рассказала "Газете.Ru", что протаранивший ограждение и упавший в Фонтанку автомобиль Range Rover ехал на большой скорости, а трое людей в машине – двое мужчин и женщина - были пьяны.
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