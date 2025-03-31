Паскару: «Власти повторяют те же ошибки в судебной системе»

Политолог Николай Паскару считает, что нынешней власти не хватает последовательности и реальных результатов в сфере правосудия, отмечая, что за последние семь лет были созданы десятки комиссий, которые не принесли конкретных результатов.
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