iPhone 18 Pro начали терять цвет — у владельцев выцветает корпус вокруг камер

Проблема напоминает прошлогодний случай с iPhone 17 Pro Спустя всего несколько недель после выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max владельцы начали сообщать о необычном изменении цвета корпуса.
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