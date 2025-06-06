Кинолог назвал издевательством обливание собак ледяной водой в жару

Обливание собак ледяной водой в жаркую погоду является настоящим издевательством над животными, сказал Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, комментируя тренд из социальных сетей.
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