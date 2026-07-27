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Компьютеры больше не собираем? В Китае взлетели цены на видеокарты — всего за несколько дней ускорители Nvidia, AMD и Intel прибавили 10-30%

Компьютеры больше не собираем? В Китае взлетели цены на видеокарты — всего за несколько дней ускорители Nvidia, AMD и Intel прибавили 10-30%

А некоторые модели подорожали на 60%Видеокарты Nvidia, AMD и Intel начали стремительно дорожать в Китае на фоне резкого роста цен на память GDDR6 и GDDR7, а также дефицита ряда других компонентов, необходимых для производства графических ускорителей.

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