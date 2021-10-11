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Россия депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя при выдворении во Внуково

Россия депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя при выдворении во Внуково

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Гражданина Грузии, который в конце сентября сбежал от конвоя во время депортации, задержали, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

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