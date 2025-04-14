Принял душ и умер? Тайна смерти самого грязного мужчины в мире

Почему мужчина, живший без душа 60 лет, погиб после того, как помылся? Загадка смерти самого грязного человека в мире, наконец, разгадана?Иранский отшельник Аму Хаджи был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный в мире человек, так как жил без душа 60 лет.