Принял душ и умер? Тайна смерти самого грязного мужчины в мире

Почему мужчина, живший без душа 60 лет, погиб после того, как помылся? Загадка смерти самого грязного человека в мире, наконец, разгадана?Иранский отшельник Аму Хаджи был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный в мире человек, так как жил без душа 60 лет.
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