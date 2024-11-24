Спецназ "Ахмат" заставил отступить отряд "Кракен" в Курской области

В Курской области бойцы спецназа "Ахмат" успешно отбили натиск украинского формирования "Кракен". В ходе боя противнику был нанесён серьёзный урон, уничтожена техника, включая машину радиоэлектронной борьбы, а оставшиеся бойцы были вынуждены отступить.
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