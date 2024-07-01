JAMES: повышение влажности воздуха может помешать зарождению штормов в Атлантике

Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований и Университета штата Флорида обнаружили новый климатический фактор, способный ослабить формирование мощных ураганов в Атлантическом океане.
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