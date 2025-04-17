Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Silver Kont

Вонючие черножопые ослоёбы угрожают запретом русского языка в своём чуркестане? Да хер с ними, вот только при въезде в Россию с этих ослоёбов спрашивать с пристрастием, а если завалят экзамены, выдворять из страны в 24 часа, и напутствовать на дорожку, что пусть за всё "благодарят" своих главишаков-ослоёбов....