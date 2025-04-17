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Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве. Возмущённые интернет-пользователи начали требовать полного разрыва с Россией и перехода всей страны на английский: "Нафиг нужен русский язык!" Рейд силовиков в московскую баню с последующим задержанием десятков выходцев из Киргизии вызвал широкий общественный резонанс в республике Средней Азии.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Аполитичные товарищи понимаешь ли.
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9 час.
александр муравьев
Давно пора прижать наглухо.
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9 час.
Silver Kont
Вонючие черножопые ослоёбы угрожают запретом  русского языка в своём чуркестане? Да хер с ними, вот только при въезде в Россию с этих ослоёбов спрашивать с пристрастием, а если завалят экзамены, выдворять из страны в 24 часа, и напутствовать на дорожку, что пусть за всё &quot;благодарят&quot; своих главишаков-ослоёбов....
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5 час.
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