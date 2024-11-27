Высокие поставки: РФ и Казахстан обсуждают новые проекты в энергетике

Проект нового газового маршрута в КНР через Казахстан обсуждался на переговорах в Астане во время государственного визита Владимира Путина в республику: казахские партнеры подтвердили свою заинтересованность в трубопроводе, а с китайскими еще предстоят обсуждения.
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