Людмила Косткина: «Женские общественные организации должны помогать государственным структурам»

Сегодня в Петербурге стартовал IV Евразийский женский форум Руководитель Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира, помощник председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко Людмила Косткина считает, что только государственные структуры не могут полностью решить социальные и психологические проблемы, которые неизбежно присутствуют в обществе, поэтому государству надо помогать.