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Офицер американских ВВС Орр назвал электромагнитную атаку самой опасной военной угрозой для США

Офицер американских ВВС Орр назвал электромагнитную атаку самой опасной военной угрозой для США

Офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам Америки опаснейшей военной угрозой для страны.

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