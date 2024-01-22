Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на готовящийся пакет санкций Евросоюза

Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, но Россия на это ответит. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС, сообщило РИА «Новости».
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