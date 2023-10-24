Представлен браузер Firefox версии 119. Он стал быстрее и удобнее

Сегодня состоялся релиз браузера Firefox 119 — в новой версии опция Firefox View включает в себя больше контента и отображает историю просмотровБраузер Firefox 119 теперь может импортировать некоторые расширения Google Chrome (Import Data на странице about:preferences#general) и, в отличие от прежних релизов, в новой версии сохраняет между сеансами сведения не только об активных, но и о недавно закрытых вкладках.