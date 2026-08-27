Александр Патрин/ТАСС Суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Об этом 27 августа сообщила РИА Новости пресс-секретарь Антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян.
Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Еще задолго ДО прихода к власти Пашиняна, я разговаривала с армянами в России. Спросила, почему они массово уезжают из Армении и селятся по всему Миру, в том числе и в Росси?Почему дома им не сидится?... А армяне рассказали, что в Армении жить не возможно. Правящие захватили ВСЕ, никому не дают вздохнуть, они только лично обогащаются. ВСЕ ВОКРУГ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ИМ!! Жить не возможно... КОНЕЧНО, Пашинян не лучше, а то и хуже, но и прежние были с изъянами... НЕТ У НИХ НОРМАЛЬНЫХ?!! Где они таких берут?!! Наплодили... Сочувствую нормальным армянам...
Ответить
1 м.
Владимир Назанский
Я был в прошлом году в Армении. Много общался. Экономическим и политическим курсом все с кем я говорил (в прошлом году) были довольны. Тогда прирост ВВП составлял 13% в год. Сейчас в своих проблемах они будут винить скорее всего Россию. Главная обида, главное разочарование связано с тем, что в последней трагической войне мы ограничились доброжелательным нейтралитетом
Ответить
4 н.
Свежие комментарии