Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

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лина любимцева

Еще задолго ДО прихода к власти Пашиняна, я разговаривала с армянами в России. Спросила, почему они массово уезжают из Армении и селятся по всему Миру, в том числе и в Росси?Почему дома им не сидится?... А армяне рассказали, что в Армении жить не возможно. Правящие захватили ВСЕ, никому не дают вздохнуть, они только лично обогащаются. ВСЕ ВОКРУГ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ИМ!! Жить не возможно... КОНЕЧНО, Пашинян не лучше, а то и хуже, но и прежние были с изъянами... НЕТ У НИХ НОРМАЛЬНЫХ?!! Где они таких берут?!! Наплодили... Сочувствую нормальным армянам...