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Регионы России

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Яндекс представил объединённое приложение «Яндекс Плюс» с ключевыми сервисами подписки

Яндекс представил объединённое приложение «Яндекс Плюс» с ключевыми сервисами подписки

Компания Яндекс запустила приложение «Яндекс Плюс», которое объединяет в единую подписку популярные развлекательные сервисы: «КиноПоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги».

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