Трамп подумывает снова открыть тюрьму Алькатрас

Президент Дональд Трамп в воскресенье в своем сообщении в социальных сетях заявил, что он поручил Бюро тюрем восстановить и вновь открыть тюрьму Алькатрас, в ней будут содержать «самых безжалостных и жестоких преступников Америки».
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