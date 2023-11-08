Польша поставила ультиматум Украине по вхождению в ЕС из-за Волынской резни

Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни, о чем в эфире радио ZET рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
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