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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной

Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной

Главная роль досталась актрисе Марии Лопатиной Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступила к съемкам сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник", сообщили в пресс-службе института.

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