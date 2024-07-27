Начались съемки сериала по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной

Главная роль досталась актрисе Марии Лопатиной Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступила к съемкам сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник", сообщили в пресс-службе института.
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