Где в Севастополе отключат свет 7 сентября

Энергоснабжение Севастополя 7 сентября.Для выполнения неотложных работ 7 сентября временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам: с 9:00 до 12:00: улица Коробкова, 35-49(нечет); улица Короленко, 2, 6, 3-19(нечет); улица Кочубея, 56-60(чет), 64, 70; улица Дундича, 2-10(чет), 1-11(нечет); улица Федько, 24, 30-38(чет); улица Ватутина, 6-24(чет), 9/2,1-23(нечет), 19А; улица Гражданская, 1А, 16-28(чет), 3А, 1-9(нечет); улица Олега Кошевого, 14А, 14, 16, 24-10028(чет), 17; улица Пархоменко, 14-30(чет), 1-27(нечет); улица Сергея Лазо, 2-32(чет), 1-29(нечет); улица Террасная, 4, 6, 12-30(чет), 3А, 3, 5, 13.
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