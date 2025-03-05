Политолог о муниципальной реформе в России: «Уход власти дальше от земли»

Госдума РФ 5 марта в окончательном чтении рассмотрит законопроект о реформе местного самоуправления. Новелла предлагает регионам ликвидировать поселковые, сельские советы и думы или оставить старую систему власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии