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«Ансар Аллах» заявило о проведении операции против объектов саудовской нефтяной компании

«Ансар Аллах» заявило о проведении операции против объектов саудовской нефтяной компании

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении масштабной операции против объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военной базы в ответ на удары по территории Йемена.

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