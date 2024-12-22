Вкуснее, чем торт. Пирог «Летнее настроение» — рецепт с разными начинками

Пирог с яблоками и малиной — это поистине восхитительное угощение, которое объединяет в себе сладость свежих яблок и яркость малинового вкуса, создавая гармоничное сочетание, способное порадовать даже самых взыскательных гурманов.
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