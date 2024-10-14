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  • Сергей Федотов
    Это что за чучело сию дурь учудило? "Поэтому конфликт можно поставить на паузу" На паузу? Т.е. наши парни, отцы, сыно...Смертельная запад...
  • Boris Max
    Очередной всепропальщик  накропал статейку... тьфу...Смертельная запад...
  • Дмитрий Гурин
    "Это смертельная западня для всего Русского мира. Из неё просто так не выпустят." .............. не выпустят сами вый...Смертельная запад...

Смертельная западня для Русского мира

Смертельная западня для Русского мира

Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож,Ему с три короба наврешь —И делай с ним, что хошь!Песня из фильма «Приключения Буратино».

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Это смертельная западня для всего Русского мира. Из неё просто так не выпустят.&quot; .............. не выпустят сами выйдем...вот только будет очень болезненно для ЕС вплоть до летального исхода т.к. главному реаниматологу за Атлантической речкой и помощнику за Ламанчским ручейком, будет не до нее. Самим бы бизнес-абстиненцию пережить не зажмурившись.
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14 час.
Boris Max
Очередной всепропальщик  накропал статейку... тьфу...
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14 час.
Сергей Федотов
Это что за чучело сию дурь учудило? &quot;Поэтому конфликт можно поставить на паузу&quot; На паузу? Т.е. наши парни, отцы, сыновья, дочери там погибли зря? Пусть только попробуют. Это уже не пенсионная реформа, этого мы уже не простим. &quot;...Русские и украинцы – один народ...&quot; Уже нет. С той нелюдью, что ниже на фото мы больше не имеем ничего общего. Украинство должно быть уничтожено. Пока будет существовать украинство будут и бандеровцы и нацисты и &quot;москаляку на гиляку&quot; и &quot;убей русню&quot;.
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5 час.

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