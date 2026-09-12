Les Echos: после заморозки активов ЦБ РФ в мире упало доверие к доллару

Заморозка активов Центрального банка России Западом привела к тому, что доверие к доллару в мире ослабло, сообщило французское деловое издание Les Echos.
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