Иван Щербаков: на Садовой-Черногрязской отремонтируют дом 1930 г. постройки

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в Басманном районе по адресу: Садовая-Черногрязская улица, дом 13/3, строение 1, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.